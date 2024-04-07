Рассада томатов без пикировки: хитрый метод. Томаты не вытянутся, даже если захотят

Правильная рассада томатов без пикировки

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные садоводы предлагают хитрый метод выращивания томатов — по два растения в одном стакане без пикировки. Этот метод не только экономит время и усилия, но и способствует формированию более мощной корневой системы у растений.

Фото: commons.wikimedia. org by User:Vmenkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Итак, как правильно вырастить рассаду томатов по два растения в одном стакане? Вначале следует подготовить высокие стаканы емкостью 500 мл, наполнив их грунтосмесью на 1/3 объема. Затем в каждый стакан следует посадить по два пророщенных семени, при желании можно посадить и третье семя на всякий случай.

Один из важных моментов — по мере роста рассады подсыпать почву сверху, увлажняя её. Это способствует образованию корневых бугорков на стеблях, которые станут корнями. Важно не упустить момент добавления грунта, чтобы предотвратить вытягивание рассады. Если этот момент пропустить, рассада может вырасти с толстыми стеблями.

Для индетерминантных сортов томатов этот метод особенно эффективен, однако он также подходит и для детерминантных сортов.

Важно помнить, что рассаду необходимо высаживать в грунт вовремя, не дожидаясь перерастания стакана. Такая технология выращивания рассады подойдет как для открытого грунта, так и для теплиц, обеспечивая растениям более длинные корни, что делает их более устойчивыми к засухе.

Хотя метод выращивания томатов по два растения в одном стакане без пикировки имеет свои особенности, он позволяет получить здоровую и сильную рассаду, не занимаясь лишними манипуляциями.