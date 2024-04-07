Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красивые цветы для борьбы с сорняками
Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"
Троим россиянам грозит депортация за незаконное ведение бизнеса на Пхукете
Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро
Астроном Геннадий Борисов сообщил о пролетевшем рядом с Землей астероиде
Финансист Дмитрий Шардин рассказал, как кредитные обязательства делятся между бывшими супругами
Топ-3 случая, когда натяжные потолки не нужны
Самые дружелюбные породы собак
Маленькие породы собак: хорошие компаньоны для жизни в квартире
Рассада томатов без пикировки: хитрый метод. Томаты не вытянутся, даже если захотят

Правильная рассада томатов без пикировки

1:35
Садоводство

Опытные садоводы предлагают хитрый метод выращивания томатов — по два растения в одном стакане без пикировки. Этот метод не только экономит время и усилия, но и способствует формированию более мощной корневой системы у растений.

Правильная рассада томатов без пикировки
Фото: commons.wikimedia. org by User:Vmenkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Итак, как правильно вырастить рассаду томатов по два растения в одном стакане? Вначале следует подготовить высокие стаканы емкостью 500 мл, наполнив их грунтосмесью на 1/3 объема. Затем в каждый стакан следует посадить по два пророщенных семени, при желании можно посадить и третье семя на всякий случай.

Один из важных моментов — по мере роста рассады подсыпать почву сверху, увлажняя её. Это способствует образованию корневых бугорков на стеблях, которые станут корнями. Важно не упустить момент добавления грунта, чтобы предотвратить вытягивание рассады. Если этот момент пропустить, рассада может вырасти с толстыми стеблями.

Для индетерминантных сортов томатов этот метод особенно эффективен, однако он также подходит и для детерминантных сортов.

Важно помнить, что рассаду необходимо высаживать в грунт вовремя, не дожидаясь перерастания стакана. Такая технология выращивания рассады подойдет как для открытого грунта, так и для теплиц, обеспечивая растениям более длинные корни, что делает их более устойчивыми к засухе.

Хотя метод выращивания томатов по два растения в одном стакане без пикировки имеет свои особенности, он позволяет получить здоровую и сильную рассаду, не занимаясь лишними манипуляциями.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Лимонная вода для похудения: рассказываем, как приготовить
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Последние материалы
Красивые цветы для борьбы с сорняками
Сергей Селин прокомментировал информацию о суде с коммунальщиками: "Вы думаете, это сенсация будет?"
Троим россиянам грозит депортация за незаконное ведение бизнеса на Пхукете
Эксперт назвал слабые места китайских автомобилей: кузов ржавеет быстро
Астроном Геннадий Борисов сообщил о пролетевшем рядом с Землей астероиде
Правильная рассада томатов без пикировки
Финансист Дмитрий Шардин рассказал, как кредитные обязательства делятся между бывшими супругами
Топ-3 случая, когда натяжные потолки не нужны
Самые дружелюбные породы собак
Маленькие породы собак: хорошие компаньоны для жизни в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников