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Теплица пустовать не должна: рассказываем, что сажать в апреле огороднику

Делимся культурами, которые лучше всего сажать сейчас в теплицу

2:04
Садоводство » Советы

В апреле начинается настоящее весеннее настроение — солнце становится ярче, тепло и дни становятся длиннее. Именно в этот период многие садоводы и огородники начинают задумываться о том, что посадить в своих теплицах. Ведь именно в теплице можно выращивать растения в любое время года, обеспечивая им оптимальные условия для роста и развития.

Делимся культурами, которые лучше всего сажать сейчас в теплицу
Фото: flickr.com by Robert Brook is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вы тоже планируете заняться выращиванием растений в теплице в апреле, то вам стоит обратить внимание на несколько культур, которые лучше всего сажать именно в этот месяц.

Первой и, пожалуй, самой популярной культурой для посадки в апреле в теплице является огурец. Это очень вкусное и полезное овощное растение, которое обладает высокой урожайностью и отлично растет в тепличных условиях. Огурцы можно выращивать как в грунте, так и на горизонтальных подвесных системах, что позволяет сэкономить место в теплице.

Ещё одной популярной культурой для посадки в апреле является помидор. Это теплолюбивое растение, которое отлично растет в тепличных условиях и дает обильный урожай. Помидоры можно выращивать как в грунте, так и на вертикальных подвесных системах, что позволяет сэкономить место и обеспечить растениям оптимальные условия для роста.

Также в апреле можно посадить перец, баклажаны, кабачки, тыкву и другие овощные культуры. Они также отлично растут в тепличных условиях и дают обильный урожай.

Кроме овощных культур, в апреле можно посадить и некоторые цветочные растения, например, рассаду гладиолусов, декоративных кустарников и других. Они будут радовать вас своими красочными цветами уже в начале лета.

Важно помнить, что для успешного выращивания растений в теплице необходимо обеспечить им оптимальные условия. В первую очередь, это свет, тепло и влага. Поэтому перед посадкой растений в теплицу необходимо провести подготовку грунта, обеспечить хорошее освещение и поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха.

Чтобы теплица весной не пустовала, или что посеять в теплице в апреле
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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