Говорим об одной из важных процедур для картофеля - окучивание

Когда не стоит окучивать картофель?

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Картофель — это одна из самых популярных и распространенных овощных культур в мире. Он является не только вкусным и питательным продуктом, но и важным источником пищевых веществ для человека. Многие садоводы и огородники выращивают картофель на своих участках, чтобы иметь свежие и качественные овощи на столе круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, как и любая другая культура, картофель нуждается в уходе и правильном выращивании. Одной из важных процедур является окучивание — это процесс, при котором земля вокруг растения поднимается и образует холмик. Окучивание картофеля имеет свои преимущества, но есть и ситуации, когда его не стоит делать.

Во-первых, не стоит окучивать картофель в период сильной жары. Высокая температура и сухость почвы могут негативно сказаться на росте и развитии растения. Холмик, образованный при окучивании, будет препятствовать проникновению влаги в глубокие слои почвы, что может привести к пересыханию корней и ухудшению урожая.

Во-вторых, не стоит окучивать картофель, если на участке присутствует сильный ветер или склон к эрозии почвы. Холмик, образованный при окучивании, может стать причиной смыва верхнего слоя почвы под воздействием ветра или дождя. Это может привести к обнажению корней и повреждению растения.

Также не стоит окучивать картофель, если на участке присутствует сильная тень от деревьев или других построек. В этом случае, холмик может препятствовать доступу солнечного света к корням растения, что может привести к замедлению роста и развития картофеля.

Кроме того, не стоит окучивать картофель, если на участке присутствуют сорняки. Холмик, образованный при окучивании, может способствовать их размножению и распространению, что может негативно сказаться на урожае.

Важно также учитывать особенности сорта картофеля. Некоторые сорта не нуждаются в окучивании, так как образуют достаточно сильные корни, которые способны обеспечить растение необходимыми питательными веществами.