Для богатого урожая нужны правильные компаньоны. Разбираемся с кем будет дружить редиска

Что можно сажать на одной грядке с редиской

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Редиска — это небольшое, но вкусное и питательное растение, которое можно выращивать даже на небольших грядках и в контейнерах. Однако для того, чтобы получить богатый урожай, важно подобрать правильные компаньоны для редиски.

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На одной грядке с редиской отлично будут смотреться такие растения, как морковь и лук. Также можно посадить зелень, такую как петрушка, укроп, базилик или лук-порей. Они не только подойдут по вкусовым качествам, но и будут дополнять друг друга в питательных свойствах. Ароматные травы также могут привлечь полезных насекомых, таких как пчелы и шмели, что поможет улучшить опыление растений.

Однако стоит избегать посадки редиски рядом с капустой и бархатцем, так как эти культуры могут конкурировать за питательные вещества и пространство на грядке.

Важно помнить, что редиска любит солнечные места и умеренный полив. Земля должна быть хорошо удобрена и разрыхлена перед посадкой. При правильном уходе и подборе компаньонов для редиски вы сможете получить богатый урожай и наслаждаться свежими и сочными корнеплодами на вашем столе.