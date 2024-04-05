Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын Олега Газманова признался, что находится в тени отца
Тосканский овощной суп: вкусное блюдо за полчаса
Cемь средств для глубокого увлажнения кожи
"ВСК" заплатит по ДТП с участием автобуса в Якутске
Как накопить большую сумму на мечту?
Ученые ответили, почему все любят кошек
Самарская область привлекла на 15% больше туристов на благодаря экотуризму
Косметолог Егорова: важно регулярно дезинфицировать инструменты для макияжа
RT: ученые из вузов РФ обучили ИИ выбирать защиту для глаз от лазерного излучения
Витамины на подоконнике: выращиваем микрозелень дома — это совсем не сложно

Как вырастить микрозелень дома

0:42
Садоводство » Советы

Уже в апреле можно вырастить зелень. Садовод Виктория Радзевская выбирает кресс-салат.  

Как вырастить микрозелень дома
Фото: commons.wikimedia.org by Optograph is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для посева микрозелени она использует пластиковую ёмкость, в которую насыпает слой земли толщиной около 2 см. Затем обильно увлажняет землю и сеет семена микрозелени сверху.

Семена кресс-салата не присыпает землёй, так как они прекрасно прорастают без неё. Через сутки семена проклюнутся, а через двое суток начнут прорастать.

Через 5 дней ростки уже можно срезать, но можно подождать ещё два дня. Микрозелень не требует особого освещения или тепла, поэтому садовод выращивает её на подоконнике, где она может нормально вытянуться.

Как вырастить кресс салат микрозелень? Микрозелень дома!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой и поделился подробностями их отношений

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Прохор Шаляпин изменил завещание и убрал из него своих родственников по линии матери
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Эти цветы яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода
Солнечный зонд Parker нырнул прямо в бурлящую атмосферу Солнца, и вот что он там "увидел"
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Последние материалы
Cемь средств для глубокого увлажнения кожи
Как вырастить микрозелень дома
"ВСК" заплатит по ДТП с участием автобуса в Якутске
Как накопить большую сумму на мечту?
Ученые ответили, почему все любят кошек
Самарская область привлекла на 15% больше туристов на благодаря экотуризму
Косметолог Егорова: важно регулярно дезинфицировать инструменты для макияжа
RT: ученые из вузов РФ обучили ИИ выбирать защиту для глаз от лазерного излучения
Экс-вратарь "Спартака" Дасаев не считает, что Акинфеев — это вратарь мирового уровня
Водителям раскрыли, зачем у автоканистры 3 ручки и почему её конструкцию скрывали военные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников