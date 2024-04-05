Витамины на подоконнике: выращиваем микрозелень дома — это совсем не сложно

Уже в апреле можно вырастить зелень. Садовод Виктория Радзевская выбирает кресс-салат.
Для посева микрозелени она использует пластиковую ёмкость, в которую насыпает слой земли толщиной около 2 см. Затем обильно увлажняет землю и сеет семена микрозелени сверху.
Семена кресс-салата не присыпает землёй, так как они прекрасно прорастают без неё. Через сутки семена проклюнутся, а через двое суток начнут прорастать.
Через 5 дней ростки уже можно срезать, но можно подождать ещё два дня. Микрозелень не требует особого освещения или тепла, поэтому садовод выращивает её на подоконнике, где она может нормально вытянуться.
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