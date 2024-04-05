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Выбираем лук-севок: рассказываем, на что обратить внимание

Как правильно выбрать лук-севок

1:22
Садоводство » Советы

Сейчас наибольший спрос на лук-севок. В апреле его покупают и сразу сажают на грядки, так как он не требует хранения, и основной период покупок приходится на этот месяц.

Как правильно выбрать лук-севок
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда дело касается полива рассады томатов и перца, важно учитывать агротехнику, чтобы избежать стресса у растений. Полив холодной водой может вызвать стресс, из-за чего растения перестают усваивать питательные вещества из почвы, что приводит к замедлению роста и появлению чёрной ножки. Сильный стресс также возникает после пересыхания почвы.

При покупке лук-севка важно обратить внимание на его качество, так как от этого зависит будущий урожай. Лучше всего приобретать лук-севок в дачных магазинах, так как на рынках и в торговых сетях севок часто хранится при недостаточной температуре и влажности, что может негативно сказаться на его качестве и урожайности.

Выбирая лук-севок, обращайте внимание на сортовые особенности и внешние признаки. Высококачественный севок должен быть плотным, без признаков гнили и плесени, а также иметь здоровые корни. Диаметр севка также важен: для крупных луковиц выбирайте севок диаметром от 0,5 до 2,5 см, а для выращивания зелени подойдёт севок диаметром от 2,5 до 3 см.

Когда покупать и как выбирать лук севок
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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