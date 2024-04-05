Этот цветок многим знаком с детства: его обожают дачники за яркое цветение и неприхотливость

Как вырастить календулу

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Календула или "ноготки" — это цветок, знакомый с детства многим. Его яркое цветение и неприхотливость делают его популярным на клумбах. Цветки календулы, оранжевые или жёлтые. Они расцветают с середины лета до поздней осени. Это могут быть как однолетние, так и многолетние растения высотой до 20-70 см.

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Календула имеет лекарственные свойства и отпугивает вредных насекомых, что полезно на клумбе рядом с другими растениями, такими как розы. Уход включает регулярный полив, рыхление почвы, удаление сорняков и внесение удобрений.

Для обильного цветения выбирайте хорошо освещённое место, обрезая соцветия. Календула хорошо сочетается с цветами синей и голубой окраски, такими как васильки и агератум, а также с ромашками и мальвой, и прекрасно впишется в любую композицию сада.