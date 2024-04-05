Обрабатываем деревья после повреждения зайцами: рассказываем, что важно сделать

Зайцы могут серьёзно повредить стволы деревьев. Садовод Виктория Радзевская рассказала, что важно замазать стволы до начала сокодвижения, чтобы избежать их сочения, которое затрудняет процесс замазывания и может привести к потере влаги деревом.
Сначала садовод обрабатывает молодые стволы медным купоросом, чтобы предотвратить инфекции или заболевания. Затем поверхность стволов нужно покрыть садовым варом.
Если у вас нет медного купороса или железного купороса под рукой, повреждённый ствол можно замазать йодом, который хорошо дезинфицирует. Затем поверхность также можно покрыть садовым варом. Если его нет, подойдёт раствор из глины и коровяка для этой цели.
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