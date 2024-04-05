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Обрабатываем деревья после повреждения зайцами: рассказываем, что важно сделать

Как обработать деревья после повреждения зайцами

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Садоводство » Вредители и болезни

Зайцы могут серьёзно повредить стволы деревьев. Садовод Виктория Радзевская рассказала, что важно замазать стволы до начала сокодвижения, чтобы избежать их сочения, которое затрудняет процесс замазывания и может привести к потере влаги деревом.

Как обработать деревья после повреждения зайцами
Фото: flickr.com by Johan Neven is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сначала садовод обрабатывает молодые стволы медным купоросом, чтобы предотвратить инфекции или заболевания. Затем поверхность стволов нужно покрыть садовым варом.

Если у вас нет медного купороса или железного купороса под рукой, повреждённый ствол можно замазать йодом, который хорошо дезинфицирует. Затем поверхность также можно покрыть садовым варом. Если его нет, подойдёт раствор из глины и коровяка для этой цели.

Как спасти молодые деревья, поврежденные зайцами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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