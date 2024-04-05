Как облегчить полив томатов в теплице: рассказываем о капельном поливе

Капельный полив для поддержания оптимального уровня влажности

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Капельный полив в теплице позволяет уменьшить нагрузку на себя. Это отличный выбор для поддержания оптимального уровня влажности и подкармливания овощных культур. О способе рассказала садовод Виктория Радзевская в своём Дзен-канале.

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Огородница делится, что у неё в теплице три грядки. Ширина составляет 70 см посередине и 75 см по краям, с промежутком в 40 см между рядами для движения. Томаты она располагает на грядке в два ряда по принципу шахматной доски. Без капельного полива ранее она сажала рассаду на расстоянии 30-35 см друг от друга для высокорослых, индетерминантных сортов. Детерминантные томаты иногда размещает у стенки теплицы на расстоянии 40 см друг от друга.

Садовод делится, что планирует установить две линии на грядке в шахматном порядке с интервалом в 20 см между каплями воды. Это позволит воде капать прямо между кустами томатов, обеспечивая влажность в корневой зоне и обеспечивая растения необходимыми питательными веществами.