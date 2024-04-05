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Как облегчить полив томатов в теплице: рассказываем о капельном поливе

Капельный полив для поддержания оптимального уровня влажности

1:08
Садоводство » Советы

Капельный полив в теплице позволяет уменьшить нагрузку на себя. Это отличный выбор для поддержания оптимального уровня влажности и подкармливания овощных культур. О способе рассказала садовод Виктория Радзевская в своём Дзен-канале.

Капельный полив для поддержания оптимального уровня влажности
Фото: commons.wikimedia.org by Borisshin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Огородница делится, что у неё в теплице три грядки. Ширина составляет 70 см посередине и 75 см по краям, с промежутком в 40 см между рядами для движения. Томаты она располагает на грядке в два ряда по принципу шахматной доски. Без капельного полива ранее она сажала рассаду на расстоянии 30-35 см друг от друга для высокорослых, индетерминантных сортов. Детерминантные томаты иногда размещает у стенки теплицы на расстоянии 40 см друг от друга.

Садовод делится, что планирует установить две линии на грядке в шахматном порядке с интервалом в 20 см между каплями воды. Это позволит воде капать прямо между кустами томатов, обеспечивая влажность в корневой зоне и обеспечивая растения необходимыми питательными веществами.

Капельный полив! Посмотрите обязательно это видео перед сборкой.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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