Ландыши могут занимать всё больше и больше места. Что тогда делать?

Ландыши - это красивые и нежные цветы, которые любят многие садоводы за их непритязательность и неповторимый аромат. Но иногда может возникнуть проблема, когда ландыши размножаются слишком активно и занимают всё больше и больше места в саду. Что же делать в такой ситуации?

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported