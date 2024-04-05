Разбираемся в спорном вопросе: зачем нужна полынь в огороде

Сорняк или ценное растение? Говорим о полыни

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Полынь — довольно спорный и контроверсиальный кустарник, который часто вызывает раздвоенные мнения у садоводов и огородников. Некоторые считают её сорняком и стремятся избавиться от неё в своём огороде, в то время как другие видят в ней ценное растение, которое может пригодиться как в медицине, так и в сельском хозяйстве.

Фото: flickr.com by Matt Lavin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Зачем же нужна полынь в огороде? Попробуем разобраться.

Во-первых, полынь является отличным медоносом, привлекая насекомых, особенно пчел. Это очень важно для опыления цветов и плодов овощных культур, что в итоге увеличивает урожайность огорода. Благодаря полыни вы можете быть уверены, что ваши растения будут оплодотворены в нужное время и получат необходимое количество пыльцы.

Во-вторых, полынь — это отличный отпугиватель вредителей. Ее запах отпугивает многих насекомых, таких как тли, клещи, моли и др. Плантации полыни вблизи капусты, помидоров или картофеля могут значительно снизить риск повреждения растений вредителями.

Кроме того, полынь имеет ряд полезных свойств для человека. Например, ее листья содержат эфирное масло, которое обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Из полыни можно приготовить настойки и отвары, которые могут помочь при заболеваниях пищеварительной системы, оттеночно-витаминным дефиците, а также для улучшения аппетита.

Таким образом, полынь — это довольно ценное растение, которое находит применение как в садоводстве, так и в медицине. Если вы все еще сомневаетесь в ее полезности, попробуйте вырастить несколько кустов на своем участке и оцените все преимущества самостоятельно.