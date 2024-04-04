Как устроить плантацию черники на садовом участке

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Как развести чернику на садовом участке?

2:19
Садоводство

Черника является одним из самых продуктивных видов ягодных растений. В то же время она редко разводится на садовых участках в силу того, что зачастую садоводы не знают азов её выращивания. Между тем, гораздо удобнее собирать чернику на своём участке, чем бродить по лесу в поисках "черничников".

Как развести чернику на садовом участке?
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Итак, каков алгоритм выращивания черники на садовом участке?

1. Выбор места для посадки. Черника предпочитает хорошо дренированные, кислые почвы (pH 4-5) и полутенистые условия. Выберите участок сада с северной или восточной стороны, где есть защита от прямых солнечных лучей и ветра.
Подготовка почвы: За 2 — 3 недели до посадки черники, нужно подготовить почву. Удалите все сорняки и добавьте кислый торф или перепревший хвойный опад для повышения кислотности. На каждые 10 м² участка полагается 200-300 кг кислого торфа или 30 — 40 кг молотого хвойного опада.

2. Посадка. Саженцы черники лучше всего сажать в начале весны или конце лета. Выкопайте яму глубиной около 60 см и шириной около 80 см. Саженец черники должен быть погружен на глубину около 15-20 см, чтобы стимулировать рост новых корней. После посадки чернике требуется регулярный полив, особенно в засушливые периоды. Также важно поддерживать кислую реакцию почвы, добавляя кислый торф раз в год или при необходимости.

3. Размножение. Чернику можно размножать вегетативно, отделяя корневые отпрыски от материнского растения. Отпрыски должны быть достаточно развитыми, чтобы их можно было пересадить на новое место.

4. Борьба с болезнями и вредителями. Черника может подвергаться различным заболеваниям и вредителям, таким как мучнистая роса, серая гниль, корневая гниль. Для борьбы с ними следует использовать специальные препараты или народные средства.

5. Сбор урожая. Урожай черники обычно собирают в июле. Ягоды собирают вручную, когда они становятся темно-синими и слегка мягкими на ощупь.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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