Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинолог Голубев рассказал, может ли собака любить
Врач Глушко посоветовала не есть утром каши при лишнем весе и высоком сахаре в крови
Количество страховых полисов для китайских автомобилей по КАСКО выросло на 236%
Фанаты разразились критикой после опечатки в новой коллекции Ким Кардашьян
Секреты быстрой зарядки электромобиля: уровни зарядки, скорость и влияние погоды
Почему на кухне нужно вешать именно короткие шторы
Какие специи добавить в плов, чтобы он получился вкусным и ароматным
Увлажняющий крем: почему он не работают и как исправить ситуацию?
Журова: МОК придумает, что угодно, чтобы не допустить к ОИ-2024 наших сильнейших спортсменов
Рассказываем о делении ирисов, чтобы растение росло и цвело

Если ирис не делить, то он будет плохо цвести?

2:07
Садоводство » Цветы

Ирисы — это красивые и нежные цветы, которые украшают наши сады и огороды. Они имеют множество разнообразных оттенков и форм, и каждый год радуют нас своими яркими и сочными цветами. Но как известно, для того чтобы растение хорошо росло и цвело, необходимо правильно ухаживать за ним. Одним из важных аспектов заботы о ирисах является их деление.

Если ирис не делить, то он будет плохо цвести?
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие садоводы задаются вопросом: "Если ирис не делить, он будет плохо цвести?". Давайте разберёмся в этом вопросе подробнее.

Так что такое деление ирисов? Это процесс, при котором кусты ирисов разделяются на несколько частей и пересаживаются в новые места. Это необходимо для того, чтобы растение получило больше питательных веществ и места для роста. Кроме того, деление способствует более обильному цветению ирисов.

Теперь вернёмся к вопросу о том, будет ли ирис плохо цвести, если его не делить. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов.

Во-первых, если ирисы высажены в хорошо подготовленную почву, с правильным уровнем кислотности и достаточным количеством питательных веществ, то они могут обходиться без деления в течение нескольких лет. Однако, со временем кусты ирисов начинают стареть и терять свою силу, что может привести к ухудшению их цветения.

Во-вторых, если ирисы высажены в плохую почву, с недостаточным количеством питательных веществ, то они могут плохо цвести уже с первого года. В этом случае деление является необходимой процедурой для того, чтобы растение получило необходимые ресурсы для роста и развития.

Кроме того, деление ирисов может быть необходимо в случае, если кусты стали слишком густыми и перестали получать достаточно света и воздуха. В такой ситуации, деление поможет растению "выдохнуть" и стимулирует его цветение.

Также стоит отметить, что деление ирисов необходимо проводить регулярно, примерно раз в 3-4 года. Это позволит сохранить здоровье растения и обеспечить его обильное и красивое цветение.

Почему не цветут ирисы? 10 причин
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Последние материалы
Количество страховых полисов для китайских автомобилей по КАСКО выросло на 236%
Фанаты разразились критикой после опечатки в новой коллекции Ким Кардашьян
Секреты быстрой зарядки электромобиля: уровни зарядки, скорость и влияние погоды
Почему на кухне нужно вешать именно короткие шторы
Какие специи добавить в плов, чтобы он получился вкусным и ароматным
Увлажняющий крем: почему он не работают и как исправить ситуацию?
Журова: МОК придумает, что угодно, чтобы не допустить к ОИ-2024 наших сильнейших спортсменов
Если ирис не делить, то он будет плохо цвести?
Эксперты объяснили, кто имеет право на декретные выплаты после увольнения
Россияне назвали ключевые достопримечательности в стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников