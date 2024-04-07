Этот цветок называют недотрогой: очаровательный и неприхотливый — украсит любой сад

Посадите очаровательный бальзамин

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот прекрасный цветок, известный как бальзамин или "Ванька Мокрый", украшает сад своим цветением в течение всего лета. Он успешно процветает как на открытом участке, так и в горшках или внутри помещений благодаря несложному уходу и неприхотливости.

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Бальзамин может достигать высоты от 15 до 50 см и иногда его называют недотрогой из-за его особенности открывать коробочку с семенами от лёгкого касания.

Цветы бальзамина бывают различных форм и окрасок, за исключением голубых и жёлтых оттенков. Рекомендуется высаживать его на участке с рассеянным солнечным светом, предпочтительно на восточной или западной стороне. Почва должна быть плодородной и лёгкой, без излишней влаги. Расстояние между кустиками должно быть не менее 30 см.

Уход за бальзамином довольно прост: регулярный, но умеренный полив, особенно в жаркую погоду, и подкормка жидким удобрением для обеспечения обильного цветения.