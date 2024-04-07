Этот цветок поразит соцветиями-звёздочками: идеален для оформления бордюров и альпинариев

Посадите на участке это редкое растение

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ифейон — это редкое, но очаровательное луковичное растение с небольшими цветками, напоминающими звёзды. Само по себе оно компактное, что делает его идеальным для оформления бордюров и альпинариев.

Фото: https://www.flickr.com/photos/nhq9801/33955377115/ by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Растение может достигать высоты от 15 до 30 см, а диаметр его цветков может составлять до 3 см. Цветы могут быть белыми, фиолетовыми или голубыми, и приятно пахнут. Ифейон зацветает в апреле и цветёт около полутора месяцев.

Луковицы этого растения следует высаживать в открытый грунт в апреле. Место для посадки выбирают с рассеянным солнечным светом и защитой от ветра. Грунт должен быть лёгким, проницаемым и хорошо дренированным, а расстояние между луковицами — не менее 8 см.

Ифейон требует тепла, поэтому зимой ему нужно укрытие, хотя в теплых регионах он может обойтись без него.

Ифейоны также хорошо смотрятся в цветочных контейнерах и вазонах, их можно сочетать с другими цветами, такими как морозники, гиацинты, анемоны и цикламены, а также выращивать рядом с мускари, нарциссами и подснежниками.