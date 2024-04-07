Ифейон — это редкое, но очаровательное луковичное растение с небольшими цветками, напоминающими звёзды. Само по себе оно компактное, что делает его идеальным для оформления бордюров и альпинариев.
Растение может достигать высоты от 15 до 30 см, а диаметр его цветков может составлять до 3 см. Цветы могут быть белыми, фиолетовыми или голубыми, и приятно пахнут. Ифейон зацветает в апреле и цветёт около полутора месяцев.
Луковицы этого растения следует высаживать в открытый грунт в апреле. Место для посадки выбирают с рассеянным солнечным светом и защитой от ветра. Грунт должен быть лёгким, проницаемым и хорошо дренированным, а расстояние между луковицами — не менее 8 см.
Ифейон требует тепла, поэтому зимой ему нужно укрытие, хотя в теплых регионах он может обойтись без него.
Ифейоны также хорошо смотрятся в цветочных контейнерах и вазонах, их можно сочетать с другими цветами, такими как морозники, гиацинты, анемоны и цикламены, а также выращивать рядом с мускари, нарциссами и подснежниками.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.