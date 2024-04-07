Эти сорта огурцов заслуживают первого места: высокоурожайные и неприхотливые

Сорта огурцов для выращивания в Подмосковье

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Все эти сорта огурцов заслуживают первого места. О них рассказал телеведущий Виталий Декабрев в своём Дзен-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Бинго F1". Этот партенокарпический гибрид поражает своей урожайностью и великолепным вкусом. Даже если плод перерастает, он остаётся нежным и сочным.

"Трбкач F1" — ещё один отличный выбор. Он впечатляет огромным количеством завязей. Этот огурец отлично подходит для консервирования.

"Герольд F1" — представитель мелкоплодных гладких огурцов. Этот салатный огурчик имеет нежную мякоть, хороший урожай и устойчивость к стрессовым условиям.

Все огурцы из этого обзора обладают отличной устойчивостью к болезням, что садовод проверил, выращивая их в непростых условиях холодного лета в Московской области.

Ещё один сорт — огурец "Кон амор F1". Этот салатный огурец остается плотным даже после длительного времени, что делает его идеальным для хранения.



