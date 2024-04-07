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Эти ремонтантные сорта малины дают крупные плоды: названы 8 лучших

Подборка ремонтантных сортов малины

1:13
Садоводство » Плодовые

Эти ремонтантные сорта малины отличаются крупными плодами.

Подборка ремонтантных сортов малины
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей РТ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Один из таких сортов — "Малина Нижегородец" — пользуется заслуженной популярностью среди российских садоводов благодаря крупным ягодам, которые многие сравнивают с супермалиной. Ягоды этого сорта крупные, ширококонической формы, средняя масса составляет 12-20 грамм, а их компактное расположение на стебле облегчает сбор.

Ещё один из выдающихся сортов — "Малина Самохвал", который создал российский селекционер Владимир Шиблев. Этот сорт отличается высокой морозостойкостью, а его ягоды красивые, увесистые и приятного вкуса.

Другие интересные сорта включают в себя "Малиновая Гряда" с крупными, сладкими ягодами и универсальным использованием, а также "Малина Карамелька" с очень сладкими ягодами и выраженным ароматом лесной малины.

Также стоит отметить "Малину Светлячок" с крупными ягодами и средним сроком созревания, а также "Малину Сластиха" — ранний и очень сладкий сорт с низкорослым кустом.

Наконец, "Малина Конёк-горбунок" выделяется своей ранней зрелостью, а "Малина Похвалинка" обладает стабильными крупными ягодами и высокой устойчивостью к болезням.

Нижегородец! Ремонтантный сорт малины. Честный обзор.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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