Эта подкормка очень полезна для комнатных растений. С ней оживут и чахлые цветы.
Нужно взять яичную скорлупу, измельчить её до состояния порошка. Положить 1 чайную ложку молотой скорлупы в 1 литр воды. Получившийся раствор настаивается сутки, после чего используется для полива под корень растений.
Подкормку применяют ть раз в две недели. Простое внесение крупных частей скорлупы в почву бесполезно, так как она не разлагается и не приносит никакой пользы. Поэтому настой или мука являются более эффективными формами удобрения.
Такое удобрение обогащает почву кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, железом и другими полезными веществами. Оно не причиняет вреда растениям, а наоборот, способствует их здоровью и развитию.
Важно помнить, что для растений, предпочитающих кислую почву, такое удобрение не подходит.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.