Чахлые комнатные растения оживут: подкормите их этим натуральным продуктом — есть на каждой кухне

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Подкормка растений яичной скорлупой

0:58
Садоводство » Советы

Эта подкормка очень полезна для комнатных растений. С ней оживут и чахлые цветы.

Подкормка растений яичной скорлупой
Фото: Own work by Guérin Nicolas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нужно взять яичную скорлупу, измельчить её до состояния порошка. Положить 1 чайную ложку молотой скорлупы в 1 литр воды. Получившийся раствор настаивается сутки, после чего используется для полива под корень растений.  

Подкормку применяют ть раз в две недели. Простое внесение крупных частей скорлупы в почву бесполезно, так как она не разлагается и не приносит никакой пользы. Поэтому настой или мука являются более эффективными формами удобрения.

Такое удобрение обогащает почву кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, железом и другими полезными веществами. Оно не причиняет вреда растениям, а наоборот, способствует их здоровью и развитию.

Важно помнить, что для растений, предпочитающих кислую почву, такое удобрение не подходит.


Это был лучший бабушкин рецепт для комнатных цветов. Удобрение для орхидей из скорлупы.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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