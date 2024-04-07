Чахлые комнатные растения оживут: подкормите их этим натуральным продуктом — есть на каждой кухне

Подкормка растений яичной скорлупой

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эта подкормка очень полезна для комнатных растений. С ней оживут и чахлые цветы.

Фото: Own work by Guérin Nicolas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нужно взять яичную скорлупу, измельчить её до состояния порошка. Положить 1 чайную ложку молотой скорлупы в 1 литр воды. Получившийся раствор настаивается сутки, после чего используется для полива под корень растений.

Подкормку применяют ть раз в две недели. Простое внесение крупных частей скорлупы в почву бесполезно, так как она не разлагается и не приносит никакой пользы. Поэтому настой или мука являются более эффективными формами удобрения.

Такое удобрение обогащает почву кальцием, магнием, фосфором, калием, цинком, железом и другими полезными веществами. Оно не причиняет вреда растениям, а наоборот, способствует их здоровью и развитию.

Важно помнить, что для растений, предпочитающих кислую почву, такое удобрение не подходит.



