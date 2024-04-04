Отменный вкус: вот какие сорта свёклы просто сахарные — один метод увеличит сладость

Сорта свёклы "Бикорес" и "Кардинал F1" порадуют урожаем и вкусом

0:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти сорта свёклы отличаются отменным вкусом. Садовод, ведущий Дзен-канал ""НЕ ДИВАННАЯ" ЖИЗНЬ", рассказал о них.

Фото: flickr.com by pamsai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Огородник выбирает "Бикорес" и "Кардинал F1". Для ухода за свёклой садовод использует минеральную подкормку азофоской при посеве и поливает под корень солёной водой дважды за сезон (1 ст. л. на 10 литров). Этот простой метод с солью делает свёклу по-настоящему вкусной и сладкой.

С середины лета садовод прореживает свекольную грядку.