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Это растение цветёт всё лето: поразит разнообразными окрасками цветов

Посадите в саду изысканную немезию

1:24
Садоводство » Цветы

Немезия — прекрасное растение, способное украсить не только клумбу на участке, но и балконы, беседки и террасы в горшках или контейнерах. Этот цветок идеально подходит для озеленения цветника благодаря своей яркости и неприхотливости.

Посадите в саду изысканную немезию
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Morgner (ka-em-zwei-ein) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует множество сортов немезии, включая однолетние и многолетние виды, однако наиболее распространенной является немезия зобовидная. Высота растения обычно составляет от 30 до 60 см.

Немезия цветет всё лето, обладая разнообразными окрасками цветов, включая двухцветные варианты. Семена обычно сеют на рассаду в конце марта, а высаживают в открытый грунт в конце мая или начале июня, в зависимости от климата. Для успешного роста выбирают хорошо освещённые места с расстоянием 10-15 см между кустиками.

Поливать немезию следует умеренно. Рекомендуется проводить полив примерно 2 раза в неделю, а для подкормок можно использовать комплексные минеральные препараты в жидком виде, применяя их 2-3 раза за лето.

Немезия достаточно устойчива к различным заболеваниям, хотя застой воды в почве может вызвать появление грибков. При посадке в саду часто комбинируют несколько сортов немезии разной высоты и окраски, что позволяет использовать ее как бордюрное растение.  

Немезия выращивание рассады
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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