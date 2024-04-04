Эти цветы обожают дачники за неприхотливость и приятный аромат: привлекает медоносов

Эти нежные цветы часто встречаются на клумбах, особенно в пейзажных садах, или в мавританских газонах. Они ценятся садоводами за свою неприхотливость и длительное цветение, а также за приятный аромат, который привлекает множество пчёл и бабочек.
Существует множество видов скабиозы: однолетние, двулетние и многолетние. В природе они растут на полях, лугах и каменистых местах. Высота растения может достигать до 80 см или даже метра.
Цветы скабиозы имеют форму плоских корзинок и могут быть различных оттенков: белые, розовые, голубые, фиолетовые, бордовые. Она цветет с июля по сентябрь.
Выращивать скабиозу несложно. Ей нужно хорошее освещение и рыхлый проницаемый грунт. Она не переносит переувлажнённые почвы и слишком сухие условия. Растение предпочитает засушливость, поэтому переливать его не стоит. Подкармливать её рекомендуется жидкими минеральными удобрениями с содержанием калия и фосфора. Скабиоза зимостойкая, но в суровые зимы может потребоваться слой мульчи в качестве укрытия.
Она прекрасно вписывается в смешанные цветочные композиции, особенно с флоксами, вербеной, очитком, котовником, ромашками и рудбекией. Срезанные соцветия используют для букетов или зимних композиций, где скабиоза придает нотку сухоцвета.
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