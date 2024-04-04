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Эти цветы яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода

Посадите в саду флоксы друммонда

1:48
Садоводство » Цветы

Эти флоксы в саду яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода. Флоксы Друммонда — единственный однолетний вид среди всех разновидностей флоксов.

Посадите в саду флоксы друммонда
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растения достигают высоты от 15 до 40 см, с небольшими цветками диаметром до 2 см, собранными в плотные соцветия. Окраска цветков разнообразна: от белого и кремового до различных оттенков розового, фиолетового и красного, часто с двух- или трехцветной окраской и приятным ароматом. Особенно декоративны сорта с цветами звездчатой формы.

Флоксы друммонда предпочитают солнечные места и хорошо переносят прямые солнечные лучи. Они нуждаются в питательной и хорошо дренированной почве без застоя влаги. Рекомендуется поливать их по мере высыхания верхнего слоя грунта и подкармливать минеральными удобрениями несколько раз за лето.

Среди интересных сортов флоксов друммонда можно выделить следующие:

  • "Звёздный дождь". Самый популярный сорт с долгим цветением и высотой до 50 см.
  • "Этни Салмон". Миниатюрный сорт высотой до 15 см с розовыми цветами.
  • "Шанель". Сорт с махровыми нежно-розовыми цветками и высотой до 25 см.
  • "Млечный путь". Сорт с цветами звездчатой формы, окрашенными в сиреневый или голубой цвета.

Флоксы друммонда прекрасно сочетаются с другими растениями, такими как гелиотроп, лобелия, вербена, декоративные травы и миниатюрные розы. Низкорослые сорта подходят для бордюров, вазонов и кашпо, а высокие — для срезки на букеты, причем в вазе они остаются свежими до 10-14 дней.

Однолетний флокс друммонда: выращивание из семян
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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