Эти цветы яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода

Эти флоксы в саду яркие и красивые, обильно цветут в течение всего лета и не требуют сложного ухода. Флоксы Друммонда — единственный однолетний вид среди всех разновидностей флоксов.
Растения достигают высоты от 15 до 40 см, с небольшими цветками диаметром до 2 см, собранными в плотные соцветия. Окраска цветков разнообразна: от белого и кремового до различных оттенков розового, фиолетового и красного, часто с двух- или трехцветной окраской и приятным ароматом. Особенно декоративны сорта с цветами звездчатой формы.
Флоксы друммонда предпочитают солнечные места и хорошо переносят прямые солнечные лучи. Они нуждаются в питательной и хорошо дренированной почве без застоя влаги. Рекомендуется поливать их по мере высыхания верхнего слоя грунта и подкармливать минеральными удобрениями несколько раз за лето.
Среди интересных сортов флоксов друммонда можно выделить следующие:
Флоксы друммонда прекрасно сочетаются с другими растениями, такими как гелиотроп, лобелия, вербена, декоративные травы и миниатюрные розы. Низкорослые сорта подходят для бордюров, вазонов и кашпо, а высокие — для срезки на букеты, причем в вазе они остаются свежими до 10-14 дней.
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