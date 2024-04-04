Бороться с размножением майского жука на участке поможет это

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Как бороться с майским жуком

1:01
Садоводство » Вредители и болезни

Медведка и хрущ, обитая в земле, представляют собой особую проблему. Они имеют длительный цикл жизни: личинки хруща проходят несколько стадий развития за 3-5 лет, а медведка активно размножается, откладывая яйца, из которых вылупляются десятки и сотни маленьких медведок.

Как бороться с майским жуком
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Hodnett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Майский жук, как следует из названия, появляется в мае. Он питается листьями листопадных деревьев, но не наносит существенного ущерба. Жук откладывает яйца в почву на глубину 20-40 см, предпочитая хорошо прогретую рыхлую почву с небольшим количеством растительности. Разумно понимать, какие условия идеальны для размножения майского жука, чтобы создать для него неподходящие.

Мульчирование или укрытие поверхности земли помогут создать неудобные условия для размножения вредителя. Толстый слой мульчи предоставляет дополнительную преграду, затрудняя проход жукам через него. Таким образом, они могут предпочесть искать другие места для размножения.

Развожу это от личинок майского жука. Прекрасно помогает. Как бороться с личинкой майского жука?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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