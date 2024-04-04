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Очень полезно для орхидей: эта подкормка заставляет их цвести, защищает от болезней

Подкормка орхидей чесночным раствором

1:41
Садоводство » Комнатные цветы

Эта подкормка очень полезна для орхидей. С ней эти комнатные цветы оживают и начинают цвести. Также эту подкормку любят    глоксинии, фиалки, розы, герани, орхидеи и др.

Подкормка орхидей чесночным раствором
Фото: commons.wikimedia.org by Tangopaso is licensed under public domain

Для приготовления настоя возьмите 2 зубчика чеснока на банку объёмом 0,5 литра. Чистить чеснок не обязательно. Затем залейте очень горячей водой и оставьте настояться на 12 часов или дольше. После этого процедите настой и разведите его для полива цветов в пропорции 1:2, где одна часть настоя к двум частям воды.

Поливайте растения этим настоем по мере необходимости, не заливая (чтобы не обжечь растение). Для взрослых растений достаточно поливать раз в месяц, а для молодых - раз в 2 недели. Если у вас нет свежего чеснока, подойдёт молотый чеснок в виде приправы. Возьмите 1 чайную ложку на порошка на 1 литр горячей воды, перемешайте и дайте раствору остыть, затем полейте цветы под корень тоже по немногу по влажной почве.

Чесночный настой помогает от вредителей, повышает иммунитет, стимулирует рост и цветение, а также защищает растения от мошек. Он также богат полезными веществами, такими как магний, кальций, железо, фосфор, калий, медь, цинк и др., которые положительно влияют на здоровье и развитие растений.

В итоге, чесночный раствор является эффективным средством борьбы с патогенными микроорганизмами. Те, кто использовал этот настой, знают, что он действительно положительно влияет на здоровье растений.  

Удивило, когда узнал на что способно удобрение для орхидей из чеснока.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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