Очень полезно для орхидей: эта подкормка заставляет их цвести, защищает от болезней

Подкормка орхидей чесночным раствором

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Эта подкормка очень полезна для орхидей. С ней эти комнатные цветы оживают и начинают цвести. Также эту подкормку любят глоксинии, фиалки, розы, герани, орхидеи и др.

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Для приготовления настоя возьмите 2 зубчика чеснока на банку объёмом 0,5 литра. Чистить чеснок не обязательно. Затем залейте очень горячей водой и оставьте настояться на 12 часов или дольше. После этого процедите настой и разведите его для полива цветов в пропорции 1:2, где одна часть настоя к двум частям воды.

Поливайте растения этим настоем по мере необходимости, не заливая (чтобы не обжечь растение). Для взрослых растений достаточно поливать раз в месяц, а для молодых - раз в 2 недели. Если у вас нет свежего чеснока, подойдёт молотый чеснок в виде приправы. Возьмите 1 чайную ложку на порошка на 1 литр горячей воды, перемешайте и дайте раствору остыть, затем полейте цветы под корень тоже по немногу по влажной почве.

Чесночный настой помогает от вредителей, повышает иммунитет, стимулирует рост и цветение, а также защищает растения от мошек. Он также богат полезными веществами, такими как магний, кальций, железо, фосфор, калий, медь, цинк и др., которые положительно влияют на здоровье и развитие растений.

В итоге, чесночный раствор является эффективным средством борьбы с патогенными микроорганизмами. Те, кто использовал этот настой, знают, что он действительно положительно влияет на здоровье растений.