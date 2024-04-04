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Рассказываем как вырастить красоту своими руками - гилию

Голубые помпоны у этого красивого растения

1:56
Садоводство » Цветы

Гилия — это красивое и нежное растение. Её нежные цветы и изящные листья привлекают внимание и радуют глаз. Но как вырастить эту красоту своими руками? В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно вырастить гилию и создать ей комфортные условия для роста и развития.

Голубые помпоны у этого красивого растения
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Wild is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Растение может быть посажено как в открытом саду, так и на балконе или террасе. Главное, чтобы на выбранном месте было достаточно света и воздуха. Гилия любит яркий солнечный свет, но при этом нуждается в защите от прямых лучей, особенно в жаркие летние дни. Поэтому лучше всего посадить ее в полутени или на южной стороне здания.

Для посадки гилии подготовьте грунт, состоящий из равных частей песка, торфа и садовой земли. Посадите растение на глубину, равную его размеру в горшке, и утрамбуйте землю вокруг него. После посадки обильно полейте гилию водой и убедитесь, что вода хорошо впиталась в грунт.

Для того чтобы гилия росла крепкой и здоровой, необходимо регулярно подкармливать ее удобрениями. Лучше всего использовать комплексные удобрения для цветущих растений, которые содержат все необходимые микроэлементы для роста и развития гилии. Подкармливайте растение каждые 2-3 недели в период активного роста.

Одним из важных аспектов в выращивании гилии является правильный полив. Растение нуждается в умеренном поливе, не пересушивайте и не заливайте грунт. Лучше всего поливать гилию под корень, избегая попадания воды на листья и цветы. В период цветения увеличьте частоту полива, чтобы растение не испытывало недостатка во влаге.

Также не забывайте о регулярной обрезке гилии. Это поможет сохранить красивую форму растения и стимулировать его цветение. Обрезайте увядшие цветы и сухие ветки, чтобы не отнимать у растения силы на их поддержание.

Голубые помпоны в моём саду! Красивый и неприхотливый цветок, который не оставит равнодушным
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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