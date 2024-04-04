Делимся необычным способом выращивания рассады: понадобятся апельсины

Рассаду можно вырастить в горшках из апельсинов

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В последние время всё большую популярность приобретает экологически чистое и удобное решение для выращивания рассады — горшки из апельсинов. Но возникает вопрос: действительно ли это хороший способ для выращивания растений?

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Для начала, давайте разберёмся, как делаются горшки из апельсинов. Для этого необходимо взять целый апельсин и аккуратно вырезать из него мякоть, оставляя целую кожуру. Затем в нее добавляют землю и сажают рассаду. Такой горшок можно поставить на поднос или тарелку, чтобы избежать загрязнения поверхности.

Одним из главных преимуществ горшков из апельсинов является их экологичность. Ведь вместо того, чтобы покупать пластиковые горшки, которые потом выбрасываются, можно использовать органический материал, который в конце концов можно просто разложить в почве. Также апельсиновые горшки не содержат вредных химических веществ, которые могут попадать в почву и влиять на рост растений.

Кроме того, горшки из апельсинов имеют хорошую воздухопроницаемость, что позволяет корням растений получать достаточно кислорода. Кожура апельсина также обладает антисептическими свойствами, которые могут защитить растения от различных болезней.

Однако, есть и некоторые недостатки при использовании горшков из апельсинов. Во-первых, они не очень прочные и могут легко повредиться или деформироваться. Также, если вы не удаляете всю мякоть из кожуры, она может начать гнить и испускать неприятный запах. Кроме того, апельсиновые горшки не подходят для выращивания крупных растений, так как они могут ограничить рост корней.

Таким образом, горшки из апельсинов — это хороший вариант для выращивания рассады, особенно если вы заботитесь об экологии и хотите использовать органические материалы. Однако, для выращивания крупных растений лучше выбрать более прочные и просторные горшки.