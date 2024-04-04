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Колеус, который создаёт атмосферу уюта и красоты

Как вырастить пышный колеус?

1:50
Садоводство » Цветы

Яркие и разнообразные листья колеуса привлекают внимание и создают атмосферу уюта и красоты. Однако, чтобы вырастить пышный колеус, необходимо знать некоторые особенности его выращивания.

Как вырастить пышный колеус?
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это растение любит яркий и рассеянный свет, поэтому лучше всего будет выращивать его на окне с восточной или западной стороны. Также можно выбрать место с полуденным солнцем, но в этом случае необходимо обеспечить растению защиту от прямых лучей с помощью занавесей или жалюзи.

Следующим важным шагом является подготовка почвы. Колеус предпочитает рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной способностью. Для этого можно использовать готовую смесь для комнатных растений или приготовить ее самостоятельно, смешав торф, перегной и песок в равных пропорциях.

Перед посадкой растения в горшок необходимо обеспечить ему хорошее питание. Для этого можно добавить в почву удобрения для комнатных растений или использовать органические удобрения, такие как перегной или компост. Также можно добавить в почву немного песка, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию корней.

После посадки растения необходимо обеспечить ему регулярный полив. Колеус любит влажную почву, но не переносит застоя воды. Поэтому важно следить за тем, чтобы почва была всегда влажной, но не мокрой. Частота полива будет зависеть от условий окружающей среды и размера горшка, но в среднем растение нужно поливать 2-3 раза в неделю.

Также необходимо регулярно удалять увядшие листья и цветы, чтобы стимулировать рост новых. При необходимости можно проводить обрезку растения, чтобы сохранить его форму и пышность. Обрезанные ветки можно использовать для размножения колеуса, просто поместив их в воду до появления корней.

Как формировать Колеусы?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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