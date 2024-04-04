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Советы по выращиванию очень красивого комнатного растения - тилландсия

Рассказываем как ухаживать за тилландсией

1:53
Садоводство » Комнатные цветы

Тилландсия — это растение, которое пользуется большой популярностью среди любителей комнатных растений. Она привлекает своим необычным внешним видом и неприхотливостью в уходе. Однако, как и любое другое растение, тилландсия нуждается в определённом уходе, чтобы оставаться здоровой и красивой.

Рассказываем как ухаживать за тилландсией
Фото: commons.wikimedia.org by DenesFeri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Растение происходит из тропических лесов Центральной и Южной Америки, поэтому оно любит тепло и влажность. Лучшим местом для тилландсии будет яркий, но не прямой солнечный свет. Она также может расти в полутени, но в этом случае ее рост будет медленнее.

Важным аспектом ухода за тилландсией является ее полив. Растение не любит частых и обильных поливов, поэтому достаточно поливать ее раз в неделю. Важно следить за тем, чтобы вода не застаивалась в центре розетки листьев, так как это может привести к гниению корней. Лучше всего поливать тилландсию мягкой водой при комнатной температуре.

Также необходимо обеспечить растению достаточную влажность воздуха. Для этого можно использовать различные способы, например, распылять воду на листья или ставить рядом с тилландсией емкость с водой. Важно не допустить пересыхания воздуха, так как это может привести к увяданию растения.

Регулярное удобрение также необходимо для здоровья тилландсии. Лучше всего использовать удобрения для орхидей или других эпифитных растений. Удобрять растение нужно раз в месяц в период активного роста, а зимой можно сократить частоту до раз в два месяца.

Тилландсия не нуждается в пересадке каждый год, как большинство других растений. Она может расти в течение нескольких лет в одной и той же почве. Однако, если вы заметили, что корни растения выходят за пределы горшка, то можно пересадить тилландсию в более просторный горшок с подходящей почвой для орхидей.

Необычное комнатное растение. Чудо природы - Тилландсия атмосферная
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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