Рассказываем о ряде мероприятий по обработке винограда весной

Как обработать виноград весной?

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает активно развиваться. И виноград не исключение. Весной необходимо провести ряд мероприятий по обработке винограда, чтобы он хорошо развивался и давал богатый урожай.

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Обработка винограда проводится для удаления старых и повреждённых веток, а также для формирования куста. Обрезка должна быть проведена до начала сокодвижения, когда соки еще не начали активно циркулировать. Это позволит избежать кровоточивости и повреждения растения.

После обрезки необходимо провести обработку винограда от болезней и вредителей. Весной наиболее активными являются грибковые заболевания, такие как мучнистая роса и черная пятнистость. Для борьбы с ними можно использовать специальные препараты, которые необходимо наносить на растение в соответствии с инструкцией.

Также весной необходимо провести обработку винограда от вредителей, таких как виноградная моль и листовертка. Для этого можно использовать биологические препараты или химические инсектициды. Важно помнить, что при использовании химических средств необходимо соблюдать меры предосторожности и инструкции по применению.

После обработки от болезней и вредителей, необходимо провести подкормку винограда. Весной растение нуждается в питательных веществах для активного роста и развития. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной, а также минеральные удобрения.

Важным этапом в обработке винограда весной является прополка и мульчирование. Прополка позволит избавиться от сорняков, которые могут конкурировать с виноградом за питательные вещества. Мульчирование же поможет сохранить влагу в почве и защитить корни растения от перегрева.

Не менее важным этапом в обработке винограда весной является полив. Весной растение нуждается в достаточном количестве влаги для активного роста и развития. Полив необходимо проводить регулярно, но не избыточно, чтобы избежать загнивания корней.