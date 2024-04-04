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Подсолнечники, которые можно не только употреблять в пищу, но и использовать в качестве украшения сада

Рассказываем об интересных видах подсолнечника

2:20
Садоводство » Советы

Подсолнечник — это одно из самых популярных культурных растений, которое выращивается на участках по всему миру. Он не только является ценным источником пищи и масла, но и прекрасно украшает сады и огороды своими яркими цветами.

Рассказываем об интересных видах подсолнечника
Фото: commons.wikimedia.org by Madmad1234 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Существует множество интересных видов подсолнечника, которые можно вырастить на своём участке. Рассмотрим некоторые из них.

1. Классический подсолнечник. Этот вид является самым распространенным и известным. Его высота может достигать до 3 метров, а диаметр цветка — до 50 см. Он имеет большие желтые лепестки и темно-коричневый центр. Кроме того, классический подсолнечник отличается высокой урожайностью и легкостью выращивания.

2. Миниатюрный подсолнечник. Этот вид подсолнечника отличается компактным размером и небольшими цветками, диаметром около 10 см. Он идеально подходит для выращивания в горшках или на небольших участках. Миниатюрный подсолнечник также может быть использован для создания красивых букетов.

3. Многолетний подсолнечник. В отличие от большинства видов, этот подсолнечник может расти на одном месте несколько лет. Он имеет более крупные цветки и более устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Многолетний подсолнечник также привлекает насекомых, что делает его отличным выбором для создания экологически чистого сада.

4. Подсолнечник с мраморными лепестками. Этот вид подсолнечника имеет необычный и красивый вид благодаря мраморным лепесткам различных оттенков. Он может быть как однолетним, так и многолетним растением, и его цветки могут быть различных размеров и форм.

5. Подсолнечник с красными цветками. В отличие от большинства подсолнечников, у которых цветки имеют желтый цвет, этот вид имеет красные цветки. Они выглядят очень необычно и привлекают внимание своей яркостью. Кроме того, этот подсолнечник может быть использован для создания красивых композиций с другими цветами.

Выращивание подсолнечника на участке не только приносит пользу, но и приносит удовольствие. Выбирая различные виды подсолнечника, вы можете создать красивый и разнообразный сад.

Как вырастить гигантские подсолнухи, семечки с мизинец! на своём участке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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