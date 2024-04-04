Даём советы по выращиванию амаранта. Он будет очень красиво смотреться на клумбе!

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Рассказываем об амаранте, который легко вырастить в саду

2:17
Садоводство » Цветы

Амарант - это однолетнее растение, которое издревле выращивалось как культурная культура в различных уголках мира. Оно имеет множество полезных свойств и может быть использовано как пищевой продукт, корм для животных, а также в косметической и медицинской промышленности. Если вы хотите вырастить амарант в своём саду, следуйте нашим рекомендациям.

Рассказываем об амаранте, который легко вырастить в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Tubifex is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Выберите подходящее место для посадки. Амарант любит солнечные места, поэтому выберите участок с хорошим освещением. Также убедитесь, что почва хорошо дренирована и плодородна.

2. Подготовьте почву. Перед посадкой амаранта необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой и богатой органическими веществами. Вы можете добавить компост или перегноя для улучшения качества почвы.

3. Посадите семена. Амарант можно вырастить из семян или черенков. Если вы используете семена, посадите их на глубину около 1 см и оставьте между ними расстояние около 30 см. Если вы используете черенки, посадите их на глубину около 5 см.

4. Полейте растения. После посадки растений полейте их хорошо. Амарант нуждается в регулярном поливе, особенно в период сухости.

5. Удалите сорняки. Важно следить за сорняками вокруг растений, так как они могут конкурировать за питательные вещества и влагу. Регулярно пропалывайте участок, чтобы сохранить почву чистой.

6. Удобряйте растения. Амарант нуждается в питательных веществах для хорошего роста. Вы можете использовать органические удобрения или специальные удобрения для овощных культур.

7. Собирайте урожай. Амарант можно собирать через 2-3 месяца после посадки. Вы можете собирать листья и молодые побеги для приготовления пищи или оставить растения для созревания семян.

8. Храните урожай. Собранные листья и побеги можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Семена можно хранить в сухом и прохладном месте до года.

Выращивание амаранта - это простой и увлекательный процесс, который может приносить много пользы.

Амарант: выращивание и уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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