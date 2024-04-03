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Простые решения сложной проблемы: защита картофеля от фитофторы

Может поражать листья и клубника картофеля - фитофтора

2:01
Садоводство » Вредители и болезни

Картофель является одним из самых популярных овощей, который широко используется в кулинарии и является важным источником питания для многих людей. Однако, как и любое другое растение, картофель подвержен различным заболеваниям, в том числе и фитофторе - опасному грибковому заболеванию, которое может привести к значительным урожайным потерям.

Может поражать листья и клубника картофеля - фитофтора
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фитофтора, или поздняя мучнистая роса, является одним из наиболее распространённых заболеваний картофеля. Она вызывается грибом Phytophthora infestans и может поражать как листья, так и клубни растения. Причиной её распространения являются высокая влажность и тепло, что создает благоприятные условия для развития грибка.

Основными симптомами фитофторы являются появление жёлтых пятен на листьях, которые затем покрываются бурым налётом. При продолжительном развитии заболевания, листья начинают желтеть и отмирать, что приводит к уменьшению площади фотосинтеза и, как следствие, к снижению урожайности. Кроме того, фитофтора может поражать и клубни картофеля, делая их мелкими и несъедобными.

Чтобы защитить картофель от фитофторы, необходимо принять ряд мер предосторожности. Во-первых, следует выбирать здоровые семена и сажать их на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Также важно следить за уровнем влажности в почве и не допускать ее переувлажнения.

Кроме того, необходимо регулярно осматривать растения и при первых признаках фитофторы принимать меры по ее предотвращению. Для этого можно использовать специальные препараты, содержащие медь или фосфорные соединения, которые эффективно борются с грибком. Также можно применять биологические средства защиты, например, бактерии Bacillus subtilis, которые подавляют развитие фитофторы.

Важно соблюдать правила севооборота и не сажать картофель на ту же площади два года подряд. Это позволит избежать накопления грибков в почве и снизить риск заражения растений.

Забыть о фитофторе навсегда!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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