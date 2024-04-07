Этот изысканный цветок напоминает мальву: отлично вписывается в миксбордеры и другие цветники в пейзажном стиле

Этот привлекательный многолетник радует цветением в течение всего лета, что делает его прекрасным выбором для создания клумбы непрерывного цветения. Внешне сидальцея немного напоминает мальву, что неудивительно, учитывая их родственные связи.
В более тёплом климате сидальцея выступает в роли многолетника, но в условиях суровых зим чаще растёт как двухлетник. Цветы могут быть розовыми, лиловыми или белыми, с диаметром от 3 до 8 см.
Кусты сидальцеи достигают высоты до 1 метра и занимают пространство шириной 30-40 см. Растение предпочитает солнечное место, но может расти и в небольшой тени. Оно адаптируется к различным типам почв, но предпочитает лёгкую и хорошо дренированную почву, не переносит переувлажнения.
Растения следует высаживать на расстоянии 40-60 см друг от друга. Регулярные подкормки не требуются, хотя удобрение перед посадкой будет полезным. Сидальцея не очень выносит морозы, поэтому в средней полосе требует укрытия на зиму.
Она отлично вписывается в миксбордеры и другие цветники в пейзажном стиле, прекрасно сочетаясь с мальвой, космеей, гвоздикой, васильками, флоксами, дельфиниумами и лофантом. Некоторые сорта можно выращивать в горшках или на террасе.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.