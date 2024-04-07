Клеома, известная как "растение-паук" или "брызги шампанского", не оставит вас равнодушными своими уникальными соцветиями и привлекательностью. Она может быть однолетней, двухлетней или многолетней в тёплом климате, достигая высоты до 1,5 метра. Её соцветия, окрашенные в белый, розовый, светло-фиолетовый или карминный цвет, источают насыщенный мускусный аромат, а длинные изогнутые тычинки напоминают лапки пауков.
Рекомендуется выращивать клеому на солнечном участке с лёгким, проницаемым грунтом, умеренно поливая и удобряя минеральными препаратами для обильного цветения. Она прекрасно подходит для заднего плана в клумбе, особенно в группах по 10 растений, гармонируя с другими цветами, такими как флоксы, рудбекия, эхинацея, лаватера и астры.
Низкорослые сорта также подходят для выращивания в контейнерах, но стоит помнить, что у клеомы есть специфический запах, который может не всем прийтись по вкусу.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.