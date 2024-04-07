Словно брызги шампанского: этот цветок удивит уникальными соцветиями — источают насыщенный мускусный аромат

Посадите в саду цветок, похожий на брызги шампанского

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Клеома, известная как "растение-паук" или "брызги шампанского", не оставит вас равнодушными своими уникальными соцветиями и привлекательностью. Она может быть однолетней, двухлетней или многолетней в тёплом климате, достигая высоты до 1,5 метра. Её соцветия, окрашенные в белый, розовый, светло-фиолетовый или карминный цвет, источают насыщенный мускусный аромат, а длинные изогнутые тычинки напоминают лапки пауков.

Фото: commons.wikimedia.org by Schnobby is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рекомендуется выращивать клеому на солнечном участке с лёгким, проницаемым грунтом, умеренно поливая и удобряя минеральными препаратами для обильного цветения. Она прекрасно подходит для заднего плана в клумбе, особенно в группах по 10 растений, гармонируя с другими цветами, такими как флоксы, рудбекия, эхинацея, лаватера и астры.

Низкорослые сорта также подходят для выращивания в контейнерах, но стоит помнить, что у клеомы есть специфический запах, который может не всем прийтись по вкусу.