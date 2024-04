Это растение отличается обильным цветением: радует красками до поздней осени

Эригерон или мелколепестник идеально подходит для выращивания на любом участке благодаря своей выносливости и обильному цветению. Это многолетнее растение, высота которого может варьироваться от 15 см до 1 метра, с цветками различных оттенков — от белого до фиолетового. Оно цветёт с июня до поздней осени и является прекрасным источником нектара для пчел.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported