Это растение отличается обильным цветением: радует красками до поздней осени

Посадите в саду красивейший эоигерон

Эригерон или мелколепестник идеально подходит для выращивания на любом участке благодаря своей выносливости и обильному цветению. Это многолетнее растение, высота которого может варьироваться от 15 см до 1 метра, с цветками различных оттенков — от белого до фиолетового. Оно цветёт с июня до поздней осени и является прекрасным источником нектара для пчел.

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Эригерон предпочитает яркое солнце или небольшое затенение и не требователен к почве. Рекомендуется сохранять расстояние между растениями от 25 до 30 см. Для высокорослых сортов может понадобиться подвязка к опоре, а для более обильного цветения в период бутонизации можно использовать комплексное минеральное удобрение.

Удаление увядших соцветий способствует продлению цветения. После окончания цветения надземную часть растения срезают, особенно в суровых зимних регионах, где многолетние сорта требуют укрытия.

Благодаря разнообразию видов, эригерон подходит для различных композиций: низкорослые сорта высаживают около бордюров, высокорослые используют в букетах, а некоторые виды хорошо смотрятся в кашпо или среди камней.