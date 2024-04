Выбираем правильные сорта гороха для посадки

Зелёный горошек всегда популярен в России, особенно среди детей. Однако, важно выбирать правильные сорта гороха в зависимости от его предполагаемого использования — сырого, для приготовления блюд или для консервации.

Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported