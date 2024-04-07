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Выбираем правильные сорта гороха для посадки

Сорта зелёного горошка для посадки

Садоводство » Овощи

Зелёный горошек всегда популярен в России, особенно среди детей. Однако, важно выбирать правильные сорта гороха в зависимости от его предполагаемого использования — сырого, для приготовления блюд или для консервации.

Сорта зелёного горошка для посадки
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Существует две основные группы овощного гороха:

  • Сахарные сорта — это нежные и сладкие бобы, не имеющие пергаментного слоя.
  • Лущильные сорта — также сладкие и нежные, но имеют пергаментный слой.

Различие между этими сортами в том, что у лущильных сортов семена употребляются в пищу непосредственно, а у сахарных сортов едятся бобы вместе с сладкой лопаткой.

Сахарные сорта:

  • "Сладкий гигант". Среднеспелый сорт, где в пищу употребляется сахарная лопаточка с молодым горошком.
  • "Жегалова 112". Позднеспелый сорт с крупными, сочными и сладкими бобами до 16 см.
  • "Неистощимый 195". Среднеранний сорт с крупными и сочными бобами, обладающий вкусным и сладким горошком.

Лущильные сорта:

  • "Ранний". Раннеспелый сорт с крупными и сладкими бобами.
  • "Альфа". Также раннеспелый сорт с крупными бобами и стеблем высотой от 50 до 70 см.
  • "Союз 10". Среднеспелый сорт с нежным горошком, бобы не очень крупные, а стебель достигает 60-80 см в высоту.
ВСЕ СЕКРЕТЫ СЛАДКОГО ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА! Как выращивать горох конвейерным методом.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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