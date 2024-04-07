Выбираем правильные сорта гороха для посадки

Сорта зелёного горошка для посадки

Зелёный горошек всегда популярен в России, особенно среди детей. Однако, важно выбирать правильные сорта гороха в зависимости от его предполагаемого использования — сырого, для приготовления блюд или для консервации.

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Существует две основные группы овощного гороха:

Сахарные сорта — это нежные и сладкие бобы, не имеющие пергаментного слоя.

Лущильные сорта — также сладкие и нежные, но имеют пергаментный слой.

Различие между этими сортами в том, что у лущильных сортов семена употребляются в пищу непосредственно, а у сахарных сортов едятся бобы вместе с сладкой лопаткой.

Сахарные сорта:

"Сладкий гигант". Среднеспелый сорт, где в пищу употребляется сахарная лопаточка с молодым горошком.

"Жегалова 112". Позднеспелый сорт с крупными, сочными и сладкими бобами до 16 см.

"Неистощимый 195". Среднеранний сорт с крупными и сочными бобами, обладающий вкусным и сладким горошком.

Лущильные сорта:

"Ранний". Раннеспелый сорт с крупными и сладкими бобами.

"Альфа". Также раннеспелый сорт с крупными бобами и стеблем высотой от 50 до 70 см.

"Союз 10". Среднеспелый сорт с нежным горошком, бобы не очень крупные, а стебель достигает 60-80 см в высоту.