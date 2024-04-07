Лучшие сорта гороха для посадки: выбираем вкусные и нежные

В апреле дачники выбирают сорта гороха на будущий сезон. Ошибка в том, что многие приобретают сахарные сорта, подходящие только для заготовок, а не для свежего употребления. Некоторые популярные сорта сахарного гороха включают "Александра", "Первенец", "Рафинад" и "Детский сахарный".
В отличие от них, лущильные сорта имеют нежные горошинки, которые хороши даже в спелом состоянии. Некоторые из наиболее продуктивных сортов лущильного гороха - "Глориоза", "Адагумский" и "Альфа".
Для удачного посева рекомендуется использовать биогумус, который способствует быстрому росту. Посев гороха можно начать, когда среднесуточная температура поднимется выше 7 градусов Цельсия, так как культура холодостойкая.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.