Лучшие сорта гороха для посадки: выбираем вкусные и нежные

В апреле дачники выбирают сорта гороха на будущий сезон. Ошибка в том, что многие приобретают сахарные сорта, подходящие только для заготовок, а не для свежего употребления. Некоторые популярные сорта сахарного гороха включают "Александра", "Первенец", "Рафинад" и "Детский сахарный".

