Лучшие сорта гороха для посадки: выбираем вкусные и нежные

Выбираем сорта гороха для посадки

В апреле дачники выбирают сорта гороха на будущий сезон. Ошибка в том, что многие приобретают сахарные сорта, подходящие только для заготовок, а не для свежего употребления. Некоторые популярные сорта сахарного гороха включают "Александра", "Первенец", "Рафинад" и "Детский сахарный".

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В отличие от них, лущильные сорта имеют нежные горошинки, которые хороши даже в спелом состоянии. Некоторые из наиболее продуктивных сортов лущильного гороха - "Глориоза", "Адагумский" и "Альфа".

Для удачного посева рекомендуется использовать биогумус, который способствует быстрому росту. Посев гороха можно начать, когда среднесуточная температура поднимется выше 7 градусов Цельсия, так как культура холодостойкая.