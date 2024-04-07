Плоды крупные и вкусные: посадите в саду эти сорта редиса

Сорта редиса "Базис", "Пасхальные яйца", "Силезия"

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти вкусные и урожайные сорта редиса порадуют вас своей крупноплодностью.

"Базис" — это вкусный сорт редиса, который требователен к влажности и грунту. Для выращивания этой культуры лучше всего выбирать плодородные, легкие и слегка влажные почвы. Овальные корнеплоды этого сорта сочные, с нежной белой мякотью и деликатной остринкой во вкусе. "Базис" достаточно устойчив к болезням и стрелкованию. Посев этого сорта можно проводить с начала марта до сентября, а созревание происходит за двадцать пять или тридцать дней.

"Пасхальные яйца" представляют собой вкусную смесь различных сортов редиса с одинаковыми сроками созревания и схожими требованиями к выращиванию. Корнеплоды этой смеси имеют разные цвета и вкусы, а созревают они в течение месяца. Посев можно начинать в апреле и продолжать до августа. Этот сорт хорошо приживается как в теплицах, так и на открытом грунте.

"Силезия" — это среднеранний сорт редиса продолговатой формы с ярким вкусом и нежной мякотью без остроты. Он достаточно устойчив к болезням и известен своей высокой урожайностью. Сорт обладает отличной всхожестью, а первый урожай можно собирать уже через двадцать три дня.