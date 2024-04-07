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Плоды крупные и вкусные: посадите в саду эти сорта редиса

Сорта редиса "Базис", "Пасхальные яйца", "Силезия"

1:18
Садоводство » Овощи

Эти вкусные и урожайные сорта редиса порадуют вас своей крупноплодностью.

"Базис" — это вкусный сорт редиса, который требователен к влажности и грунту. Для выращивания этой культуры лучше всего выбирать плодородные, легкие и слегка влажные почвы. Овальные корнеплоды этого сорта сочные, с нежной белой мякотью и деликатной остринкой во вкусе. "Базис" достаточно устойчив к болезням и стрелкованию. Посев этого сорта можно проводить с начала марта до сентября, а созревание происходит за двадцать пять или тридцать дней.

"Пасхальные яйца" представляют собой вкусную смесь различных сортов редиса с одинаковыми сроками созревания и схожими требованиями к выращиванию. Корнеплоды этой смеси имеют разные цвета и вкусы, а созревают они в течение месяца. Посев можно начинать в апреле и продолжать до августа. Этот сорт хорошо приживается как в теплицах, так и на открытом грунте.

"Силезия" — это среднеранний сорт редиса продолговатой формы с ярким вкусом и нежной мякотью без остроты. Он достаточно устойчив к болезням и известен своей высокой урожайностью. Сорт обладает отличной всхожестью, а первый урожай можно собирать уже через двадцать три дня.

Сорта редиса, которые не стрелкуются. Урожай будет весь сезон
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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