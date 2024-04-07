Вкусовые качества на высоте: посадите эти урожайные сорта редиса

Высокоурожайные сорта редиса

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Редис — один из самых ранних овощей, который можно посеять как на грядке, так и в теплице. Многие дачники предпочитают высевать этот овощ раньше всех с приходом весны. Однако выбор подходящего сорта редиса может быть непрост, учитывая их многообразие. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы подготовили список самых достойных среди них.

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"Дабел". Один из самых ранних сортов, созревает уже на двадцатый день. Корнеплоды крупные, окрашены в яркие красные тона, обладают плотной и сочной мякотью. Можно начинать посев под пленку с марта. Обладает хорошим иммунитетом к болезням и стрелкованию.

"Краса". Гибридный урожайный сорт с хорошей всхожестью. Круглые плоды имеют ярко-розовую окраску и нежную сочную мякоть. Созревает за двадцать пять дней. Вкусовые качества на высоте.

"Джоли". Крупный и урожайный сорт. Круглый редис с нежной и хрустящей белой мякотью. Хорошо переносит засуху и не склонен к стрелкованию.