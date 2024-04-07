Редис — один из самых ранних овощей, который можно посеять как на грядке, так и в теплице. Многие дачники предпочитают высевать этот овощ раньше всех с приходом весны. Однако выбор подходящего сорта редиса может быть непрост, учитывая их многообразие. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы подготовили список самых достойных среди них.
"Дабел". Один из самых ранних сортов, созревает уже на двадцатый день. Корнеплоды крупные, окрашены в яркие красные тона, обладают плотной и сочной мякотью. Можно начинать посев под пленку с марта. Обладает хорошим иммунитетом к болезням и стрелкованию.
"Краса". Гибридный урожайный сорт с хорошей всхожестью. Круглые плоды имеют ярко-розовую окраску и нежную сочную мякоть. Созревает за двадцать пять дней. Вкусовые качества на высоте.
"Джоли". Крупный и урожайный сорт. Круглый редис с нежной и хрустящей белой мякотью. Хорошо переносит засуху и не склонен к стрелкованию.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.