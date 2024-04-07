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Вкусовые качества на высоте: посадите эти урожайные сорта редиса

Высокоурожайные сорта редиса

1:07
Садоводство » Овощи

Редис — один из самых ранних овощей, который можно посеять как на грядке, так и в теплице. Многие дачники предпочитают высевать этот овощ раньше всех с приходом весны. Однако выбор подходящего сорта редиса может быть непрост, учитывая их многообразие. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы подготовили список самых достойных среди них.

Высокоурожайные сорта редиса
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Дабел". Один из самых ранних сортов, созревает уже на двадцатый день. Корнеплоды крупные, окрашены в яркие красные тона, обладают плотной и сочной мякотью. Можно начинать посев под пленку с марта. Обладает хорошим иммунитетом к болезням и стрелкованию.

"Краса". Гибридный урожайный сорт с хорошей всхожестью. Круглые плоды имеют ярко-розовую окраску и нежную сочную мякоть. Созревает за двадцать пять дней. Вкусовые качества на высоте.

"Джоли". Крупный и урожайный сорт. Круглый редис с нежной и хрустящей белой мякотью. Хорошо переносит засуху и не склонен к стрелкованию.

Какой сорт редиса нам больше понравился. Из семи сортов выбираем редиску крупнее и вкуснее.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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