Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см

Посадите в саду сорт редиса "Вулкан"

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот интересный сорт редиса вырастает размером с морковку. Речь о "Вулкане".

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Срок созревания составляет 45-50 дней. Корнеплоды вырастают до 20 см. Их форма напоминает морковь, а кожура окрашена в красный цвет. Масса плодов составляет от 100 до 300 г. Свежие плоды можно хранить до 4 месяцев.

Редис на второй урожай рекомендуется сеять в конце июля. Если вы хотите провести эксперимент и посадить его уже в июне, попробуйте сеять через каждые 10 дней до конца июля (или в августе в южных регионах), чтобы получить хороший урожай и избежать стрелкования.

Однако стоит учитывать, что при втором посеве редиса корнеплоды могут пострадать от личинок летней капустной мухи, которая привлекается запахом редиса и откладывает яйца в земле на грядке.