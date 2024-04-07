Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы

Посадите в саду этот яркий цветок

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Несмотря на то, что некоторые растения не так широко распространены в садоводстве, они могут придать саду новые яркие краски и необычные формы, преобразив его.

Фото: commons.wikimedia.org by Aeffenberger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из таких растений является сцевола, однолетний цветок, который, несмотря на свою небольшую популярность, способен украсить клумбу, "переплюнув" более распространённые петунии и лобелии. Его высокое и продолжительное цветение удивляет своими необычными веерообразными цветками, окрашенными в синий, голубой, лиловый и белый цвета. Сцевола радует глаз весь сезон и распространяет нежный аромат, а его компактные кусты легко поддаются стрижке.

Для успешного роста сцеволе нужно яркое солнечное освещение и плодородная почва с хорошей водопроницаемостью. Цветок хорошо переносит непогоду, но плохо реагирует на застой влаги, поэтому полив следует проводить умеренно, особенно в периоды без дождей.

Сцеволу часто используют как ампельное растение для украшения балконов, террас и патио.