Несмотря на то, что некоторые растения не так широко распространены в садоводстве, они могут придать саду новые яркие краски и необычные формы, преобразив его.
Одним из таких растений является сцевола, однолетний цветок, который, несмотря на свою небольшую популярность, способен украсить клумбу, "переплюнув" более распространённые петунии и лобелии. Его высокое и продолжительное цветение удивляет своими необычными веерообразными цветками, окрашенными в синий, голубой, лиловый и белый цвета. Сцевола радует глаз весь сезон и распространяет нежный аромат, а его компактные кусты легко поддаются стрижке.
Для успешного роста сцеволе нужно яркое солнечное освещение и плодородная почва с хорошей водопроницаемостью. Цветок хорошо переносит непогоду, но плохо реагирует на застой влаги, поэтому полив следует проводить умеренно, особенно в периоды без дождей.
Сцеволу часто используют как ампельное растение для украшения балконов, террас и патио.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.