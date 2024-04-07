Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В апреле посещение Винного парка в Крыму обойдется всего в 100 рублей
Актриса Сандра О присоединится к съемкам "Good Fortune" с Киану Ривзом и Сетом Рогеном
Тренды пластической хирургии 2024
Baza: подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье заметили на трассе М11
Должен знать каждый хозяин: три главные опасности, которые подстерегают собак весной
Лыжник Коростелев назвал себя горняком после своей победы в гонке в гору в Кировске
Автоэксперт Ушаев рекомендует за иномаркой ехать в Киргизию или Казахстан
Илон Маск: человечество должно стать "межпланетным", в противном случае, все завершиться через пару сотен лет
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу по полицейским
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы

Посадите в саду этот яркий цветок

1:04
Садоводство » Цветы

Несмотря на то, что некоторые растения не так широко распространены в садоводстве, они могут придать саду новые яркие краски и необычные формы, преобразив его.

Посадите в саду этот яркий цветок
Фото: commons.wikimedia.org by Aeffenberger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из таких растений является сцевола, однолетний цветок, который, несмотря на свою небольшую популярность, способен украсить клумбу, "переплюнув" более распространённые петунии и лобелии. Его высокое и продолжительное цветение удивляет своими необычными веерообразными цветками, окрашенными в синий, голубой, лиловый и белый цвета. Сцевола радует глаз весь сезон и распространяет нежный аромат, а его компактные кусты легко поддаются стрижке.

Для успешного роста сцеволе нужно яркое солнечное освещение и плодородная почва с хорошей водопроницаемостью. Цветок хорошо переносит непогоду, но плохо реагирует на застой влаги, поэтому полив следует проводить умеренно, особенно в периоды без дождей.

Сцеволу часто используют как ампельное растение для украшения балконов, террас и патио. 

Сцевола Scaevola - редкий и очень красивый летник для любого интерьера
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Ответная реакция англосаксов не заставила себя долго ждать: США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки в ответ на политику Китая

Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.

США и Великобритания передадут Австралии атомные подводные лодки
Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"
Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"
Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Они готовы отдать жизнь за вас: названы породы самых верных и преданных кошек
Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Последние материалы
Автоэксперт Ушаев рекомендует за иномаркой ехать в Киргизию или Казахстан
Илон Маск: человечество должно стать "межпланетным", в противном случае, все завершиться через пару сотен лет
В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу по полицейским
Турист из России найден мертвым в отеле в Аланье
Косметолог Ощепкова поделилась методами предотвращения появления морщин на шее
История о том, как любитель эротического массажа перестал быть мужчиной и страховку не получил
Росатом: запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов
Сорта огурцов для выращивания в Подмосковье
Scientific Reports: за последние 40 лет английские песни стали агрессивнее
Кристина Асмус в главной роли: о чем новая комедия "Обе две" с Гариком Гусем?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников