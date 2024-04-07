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Эти цветы ценятся за миниатюрность и изящные бутоны

Посадите эти миниатюрные розы в саду

1:36
Садоводство » Цветы

Среди садовых цветов особое внимание заслуживают миниатюрные розы, которые отличаются компактными кустиками, обильным цветением и изящными бутонами. Часто их высаживают вдоль дорожек, в вазонах или на переднем плане цветников.

Посадите эти миниатюрные розы в саду
Фото: https://www.flickr.com/photos/cq-biker/13033034614/ by T.Kiya from Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Высота кустов обычно составляет от 15 до 45 см, а цветы бывают как простыми, так и махровыми. Они красиво смотрятся в соцветиях, особенно эффектно, когда бутоны собраны вместе.

Для успешного процветания миниатюрных роз рекомендуется выбирать хорошо освещённые участки с утренним солнечным светом и защитой от сильных ветров. Хотя они могут расти практически на любой почве, предпочтение следует отдавать суглинистому грунту, так как песчаная или глинистая почвы могут неблагоприятно сказаться на их росте.

Миниатюрные розы рекомендуется высаживать на расстоянии 20-25 см друг от друга. Растения следует поливать по мере высыхания верхнего слоя почвы, предпочтительно утром или вечером. Весной рекомендуется использовать азотные удобрения, а летом - калийно-фосфорные подкормки.

В средней полосе России миниатюрные розы требуют укрытия на зиму. Среди самых популярных сортов можно выделить "Айс Грин", "Кордула", "Инфинити Эвергрин", "Регенсберг" и "Бидермайер". Эти растения идеально подходят для оформления бордюров, альпинариев, клумб, вазонов и кашпо, а также хорошо сочетаются с другими растениями, такими как гипсофила, лаванда и вербена.

Посадите эти цветы с РОЗАМИ! Лучшие компаньоны роз в саду.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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