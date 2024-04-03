Это растение красиво цветёт и даёт удивительный аромат лимона: идеален для добавления в чай

Это растение не только красиво цветёт, но и обладает удивительным ароматом лимона и мяты с нотками бергамота. Это мощный антисептик, который помогает не болеть простудами и гриппом. Речь о растении под названием растрепка, которую также называют садовым бергамотом или монардой дудчатой.
Садовод Дзен-канала "Уральская провинция" использует её для приготовления чая, добавляя по столовой ложке сухого сырья на 500 мл воды и чайной ложке мёда. Этот чай помогает справиться с первыми признаками простуды и гриппа.
Кроме того, монарда не требует особого ухода и прекрасно зимует даже в суровых условиях.
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