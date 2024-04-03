Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Как защитить яблоню от муравьёв

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие сталкиваются с проблемой муравьёв на яблонях. Эти насекомые могут принести различные вредные инфекции, такие как тля, что, в свою очередь, может нанести ущерб вашему урожаю.

Фото: creativecommons.org by Андрей Колычев is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Мы расскажем об эффективным методом защиты яблони от муравьёв, который не требует использования химических средств и абсолютно безопасен для растения.

Муравьи будут не только стесняться залазить на яблоню, они даже будут бояться подойти к ней ближе. Поможет простой дедовский метод.

Для этого понадобится старое садовое колесо.

Разрежьте колесо вдоль. Положите его вокруг яблони. Сделайте углубление в земле и поместите колесо в него. Заклейте шов, который мы сделали для того, чтобы надеть колесо на яблоню. Для этого можно использовать суперклей. После заклеивания шва наполните колесо водой.

Так как муравьи не умеют плавать, они просто не смогут преодолеть это препятствие физически.