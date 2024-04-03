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Ценные клочки земли: вот как можно оформить приствольный круг деревьев — используйте эффективно эти участки

Что посадить в приствольный круг деревьев

2:10
Садоводство » Советы

Приствольный круг деревьев — участок почвы вокруг ствола, обычно равный диаметру кроны. Зачастую он зарастает сорняками, но с небольшими усилиями и временем его можно превратить в украшение сада.

Некоторые способы оформления включают:

Газон. Посадка газонных трав и их регулярное кошение придадут кругу аккуратный вид. После кошения трава разлагается, обогащая почву полезными элементами. Газон быстро восстанавливается, что придаёт приствольному кругу ухоженный вид. Вы можете выбрать из различных видов газонных трав, таких как луговая, красная или овечья овсяница, луговой мятлик, райграс, полевица, клевер и другие.

Мульчирование почвы. Приствольные круги, покрытые толстым слоем мульчирующего материала, выглядят эстетично. Материал мульчи может быть разным. Для этого процесса первоначально удаляют верхний слой почвы, после чего укладывают спанбонд и насыпают плотный слой мульчи. Вокруг круга можно установить невысокий заборчик из кирпичей, камней или деревянных досок. Разнообразие материалов для мульчирования включает в себя камни, гальку, древесные щепки, шишки, стекло, хвойные иглы и окрашенные опилки.

Клумба. Под кроной дерева можно создать красивую клумбу с невысокими теневыносливыми цветами разной формы. Вы можете оформить клумбу в форме круга, овала или многоугольника, выбрав для посадки невысокие теневыносливые цветы, такие как хоста, волжанка, папоротник, бузульник, крокусы, морозники, медуницы, анемоны, ландыши, монарда, герань, колокольчик, астильба, лилейник и очиток.

Огородные растения. Выращивание овощей под деревьями помимо декоративной функции также может защитить их от вредителей. Можно вырастить петрушку, укроп, салат, горох, фасоль, бобы, клубнику, землянику, лук и чеснок, которые также могут защитить деревья от вредителей.

Что посадить в приствольные круги деревьев. Красота и польза одновременно.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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