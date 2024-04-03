Как правильно выбрать соседей для кабачков

Картофель, томаты и другие растения, которые не выносят соседства с кабачками

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Садоводство — это увлекательное и полезное занятие, которое требует определенных знаний и навыков. Один из важных аспектов при выращивании овощей — правильный выбор растений, которые будут соседствовать друг с другом.

Фото: commons.wikimedia.org by Darkone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Среди многих овощей особое место занимают кабачки. Это полезное растение, богатое витаминами и минералами. Однако не все "коллеги" подходят для выращивания рядом с кабачками.

Первым и самым нежелательным растением для соседства с кабачками является картофель. Оба растения относятся к семейству тыквенных, и их близкое расположение друг к другу может привести к распространению различных заболеваний и вредителей. Кроме того, оба растения имеют высокую потребность в питательных веществах, что может привести к конкуренции за питательные вещества.

Еще одним нежелательным соседом для кабачков являются помидоры. Томаты также относятся к семейству тыквенных и могут развить общие заболевания с кабачками, такие как мучнистая роса или черная ножка. Кроме того, помидоры могут утяжелить почву и создать конкуренцию за питательные вещества и влагу.

Также не рекомендуется сажать рядом с кабачками горчицу, акацию, лютик и подорожник, так как они могут подавлять рост и развитие кабачков.

Вместо перечисленных растений для соседства с кабачками лучше выбирать такие овощи, как зелень, шпинат, горох, чеснок, лук, а также различные травы, такие как базилик, петрушка и укроп.

Выбор соседствующих растений важен для успешного и здорового роста овощей. Помните об этих рекомендациях при следующей посадке кабачков в вашем саду.