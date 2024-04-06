Зачем втыкать в землю с горшками списки: рассказываем, для чего это нужно

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Избавьтесь от мошек с помощью спичек

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Садоводство » Вредители и болезни

Этот метод избавления от мошек в цветочных горшках с помощью спичек очень эффективен. О нём рассказал садовод, ведущий Дзен-канал "Садоёж".

Избавьтесь от мошек с помощью спичек
Фото: hear.org/ by Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот метод заключается в том, чтобы воткнуть спички головкой вниз в почву горшка. При поливе спички начинают растворяться, отравляя насекомых и их личинок. Садовод использовал около 10 спичек на небольшой горшок.

Как только вы заметите первых мошек, воткните спички в землю. Также садовод сократила полив цветов, давая земле полностью высохнуть перед следующим поливом. Спички нужно менять после полного высыхания грунта перед новым поливом. Через 10 дней насекомые исчезли.

КАК при помощи СПИЧЕК избавится от МОШЕК
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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