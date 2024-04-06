Зачем втыкать в землю с горшками списки: рассказываем, для чего это нужно

Этот метод избавления от мошек в цветочных горшках с помощью спичек очень эффективен. О нём рассказал садовод, ведущий Дзен-канал "Садоёж".
Этот метод заключается в том, чтобы воткнуть спички головкой вниз в почву горшка. При поливе спички начинают растворяться, отравляя насекомых и их личинок. Садовод использовал около 10 спичек на небольшой горшок.
Как только вы заметите первых мошек, воткните спички в землю. Также садовод сократила полив цветов, давая земле полностью высохнуть перед следующим поливом. Спички нужно менять после полного высыхания грунта перед новым поливом. Через 10 дней насекомые исчезли.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.