Зачем втыкать в землю с горшками списки: рассказываем, для чего это нужно

Избавьтесь от мошек с помощью спичек

0:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Этот метод избавления от мошек в цветочных горшках с помощью спичек очень эффективен. О нём рассказал садовод, ведущий Дзен-канал "Садоёж".

Фото: hear.org/ by Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот метод заключается в том, чтобы воткнуть спички головкой вниз в почву горшка. При поливе спички начинают растворяться, отравляя насекомых и их личинок. Садовод использовал около 10 спичек на небольшой горшок.

Как только вы заметите первых мошек, воткните спички в землю. Также садовод сократила полив цветов, давая земле полностью высохнуть перед следующим поливом. Спички нужно менять после полного высыхания грунта перед новым поливом. Через 10 дней насекомые исчезли.