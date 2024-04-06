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Избавьтесь от мошек на цветках: помогут 5 эффективных методов

Как избавиться от мошек на растениях

1:22
Садоводство » Вредители и болезни

На горшках с цветами часто появляется мошка, но есть несколько эффективных народных методов, чтобы с ней бороться.

Чеснок. Использование чеснока — самый эффективный способ избавления от мошки в горшках. Просто очистите зубчик чеснока, разрежьте его на дольки и положите в почву цветочного горшка. Также можно сделать настой из чеснока, для этого очистите и нарежьте 3 головки чеснока, залейте кипятком и дайте настояться пару часов, затем обработайте растения этим настоем, пишет Дзен-канал "Цветы в квартире и на даче — от Радзевской Виктории".

Марганцовка. Для борьбы с мошками можно использовать слабый розовый раствор марганцовки, который поливаете комнатные растения.

Цитрусовые. Кожуру свежих апельсина, лимона или мандарина можно поместить в горшок с цветами — мошка отталкивается запахом. Потом можно просто убрать ловушку с мошками.

Спички. Это простой и эффективный способ. Втыкаем спички головками вниз в землю. Если сера со спички сошла, замените её. В течение недели мошки исчезнут.

Древесная зола. Для уничтожения мошек можно использовать раствор из древесной золы. Разведите 1 стакан золы в 1 литре воды и добавьте 1 столовую ложку натертого хозяйственного мыла.

 

Бабушкино средство от мошек! Мошки в комнатных цветах. Как избавиться от мошек в комнатных горшках.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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