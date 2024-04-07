За виноградом важно правильно ухаживать для предотвращения заболеваний, таких как милдью, оидиум и серая гниль. Рекомендуется проводить следующие мероприятия:
Чеканка и пасынкование. Регулярно удалять побеги и пасынки, чтобы направить питание на созревание ягод и предотвратить проявление милдью на молодых листьях.
Удаление лишних листьев и поврежденных ягод. Очищать нижние листья и удалять поврежденные ягоды для улучшения проветривания и созревания.
Подкормки. Проводить подкормки для ускорения созревания и увеличения сахаристости ягод. В первой половине августа можно использовать "Монокалийфосфат" или "Кристаллон", а в конце месяца — "Сульфат калия".
Обработки от болезней. В случае появления признаков заболеваний, применять биологические препараты, такие как "Алирин-Б" или "Фитоспорин", либо народные средства, например, раствор соды с йодом или марганцовка.
Эти меры помогут сохранить и увеличить урожай текущего года и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.