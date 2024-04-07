Сохраните урожай винограда: рассказываем о правилах ухода за культурой

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Как ухаживать за виноградом

1:06
Садоводство » Советы

За виноградом важно правильно ухаживать для предотвращения заболеваний, таких как милдью, оидиум и серая гниль. Рекомендуется проводить следующие мероприятия:

Чеканка и пасынкование. Регулярно удалять побеги и пасынки, чтобы направить питание на созревание ягод и предотвратить проявление милдью на молодых листьях.

Удаление лишних листьев и поврежденных ягод. Очищать нижние листья и удалять поврежденные ягоды для улучшения проветривания и созревания.

Подкормки. Проводить подкормки для ускорения созревания и увеличения сахаристости ягод. В первой половине августа можно использовать "Монокалийфосфат" или "Кристаллон", а в конце месяца — "Сульфат калия".

Обработки от болезней. В случае появления признаков заболеваний, применять биологические препараты, такие как "Алирин-Б" или "Фитоспорин", либо народные средства, например, раствор соды с йодом или марганцовка.

Эти меры помогут сохранить и увеличить урожай текущего года и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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