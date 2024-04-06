Монилиоз — распространённое заболевание плодовых деревьев, проявляющееся засохшими листьями на ветках и гнилью на плодах с характерными светлыми точками.
Предупреждение заболевания осуществляется через профилактические обработки сада. Осенью проводят искореняющую обработку 3%-ной бордоской смесью или раствором медного купороса и мочевины.
Так как споры грибка проникают через цветки, необходимо обрабатывать деревья химическими препаратами, такими как "Хом", "Хорус", "Скор", до и после цветения. В период плодоношения следует использовать биологические препараты, такие как "Алирин", "Гамаир", "Фитолавин".
Народные средства, такие как раствор пищевой соды с йодом и марганцовкой, могут быть использованы во время плодоношения для приостановки развития заболевания. Обработки следует повторять каждые 5-7 дней несколько раз.
При обнаружении засохшей ветки её необходимо удалить ниже поражённого участка на 5-10 см и обработать медным купоросом, а затем замазать садовым варом. Для предотвращения распространения болезни следует закрепить ловчий пояс вокруг ствола дерева.
Повреждённые плоды следует удалять с участка или обрабатывать триходермином перед складыванием в компостную кучу. Почву в приствольном круге дерева также рекомендуется обработать триходермином.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.