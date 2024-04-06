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Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Как победить монилиоз на яблонях

1:25
Садоводство » Вредители и болезни

Монилиоз — распространённое заболевание плодовых деревьев, проявляющееся засохшими листьями на ветках и гнилью на плодах с характерными светлыми точками.

Предупреждение заболевания осуществляется через профилактические обработки сада. Осенью проводят искореняющую обработку 3%-ной бордоской смесью или раствором медного купороса и мочевины.

Так как споры грибка проникают через цветки, необходимо обрабатывать деревья химическими препаратами, такими как "Хом", "Хорус", "Скор", до и после цветения. В период плодоношения следует использовать биологические препараты, такие как "Алирин", "Гамаир", "Фитолавин".

Народные средства, такие как раствор пищевой соды с йодом и марганцовкой, могут быть использованы во время плодоношения для приостановки развития заболевания. Обработки следует повторять каждые 5-7 дней несколько раз.

При обнаружении засохшей ветки её необходимо удалить ниже поражённого участка на 5-10 см и обработать медным купоросом, а затем замазать садовым варом. Для предотвращения распространения болезни следует закрепить ловчий пояс вокруг ствола дерева.

Повреждённые плоды следует удалять с участка или обрабатывать триходермином перед складыванием в компостную кучу. Почву в приствольном круге дерева также рекомендуется обработать триходермином.

Монилиоз
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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